El Gobierno reconoció demoras en la autopista a Termas, “pero nunca paralización”

El candidato a gobernador por el Frente de Todos (FdT) desechó de ese modo las duras críticas que lanzaron dirigentes que responden al Municipio que conduce Germán Alfaro (PJS-JxC). Incluso habían mencionado el estancamiento de los trabajos, algo que fue totalmente rechazado por el titular de la Legislatura. “Hay demoras porque han salido obras imprevistas. La obra de la autopista a Las Termas se está ejecutando, quizá no al ritmo previsto. Quizá no al ritmo que quisiéramos, pero han surgido imprevistos. Imprevistos que, si no los hacemos (sic), evidentemente no estaremos haciendo bien las cosas”, respondió ante una consulta de LG PLAY.