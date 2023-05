Jaldo: “Sánchez habla irresponsablemente porque sabe que no va a ganar”

A las críticas les respondemos con mayor gestión y asistencia a los municipios, y en particular a los que no son de nuestro espacio político. A Concepción le tenemos que transferir para pagar los últimos acuerdos salariales. A Bella Vista le tenemos que transferir fondos para pagar los últimos anuncios del Gobernador y a Yerba Buena lo tenemos que asistir para que pague los conceptos anunciados por el Gobernador, caso contrario los trabajadores no podrían cobrar porque los municipios no cuentan con recursos. A cada agravio le respondemos con soluciones concretas para cada comunidad que gobiernan y representan porque la ciudadanía no tiene la culpa de la irresponsabilidad de sus dirigentes.