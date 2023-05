Por qué el magnesio está tan de moda

El bioquímico y farmacéutico Raúl Coraglia, en tanto, indicó que el magnesio tiene gran injerencia en muchos sistemas enzimáticos, que actúan especialmente en los procesos metabólicos de producción y transferencia de energía en el organismo. “Juega un papel esencial no solo en la obtención de energía y en el sistema nervioso, sino también en la relajación muscular, la absorción de otras vitaminas y minerales, y la formación de proteínas. Casi se podría decir que no hay ningún proceso bioquímico en el que el magnesio no desempeñe un papel fundamental”, consideró.