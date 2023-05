Tras la salida de Jordi Alba, en Barcelona se ilusionan con el regreso de Lionel Messi

"No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz"

Alba jugó 458 encuentros, anotó 27 goles, repartió 99 asistencias y alzó 18 títulos a lo largo de sus 11 temporadas. “Después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado. Y me gustaría anunciaros que esta será mi última temporada como jugador del Barça. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo porque creo que desde mi sentimiento culé es lo mejor”, dijo el futbolista.