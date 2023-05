Comienzan obras para concluir la Escuela de la Patria

El ex diputado nacional Miguel Camel Nacul, que fue uno de los incansables gestores con Martha Dichiara para la construcción inicial del establecimiento, celebró que el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación haya efectivizado “el compromiso que nos trasmitió a nosotros a comienzos del año pasado de que se iba a terminar de construir la segunda etapa de la Escuela de la Patria”. Manifestó que “esto es consecuencia de una cadena de eslabones, de fuerzas, de personas que hace años venimos trabajando. Se trata de abrazarse a un logro que es compartido porque esto atraviesa transversalmente a la sociedad”. Señaló que la escuela se creó por ley provincial en diciembre de 1975, cuando Amado Juri era el gobernador; el diputado Ricardo Díaz fue el autor del proyecto. “Mirá de dónde viene esta historia y ahí andaba ya Martha Dichiara. Este logro es impulsado, entre otros, por la Comisión Histórica de la Escuela de la Patria. No desconocemos la apoyatura de la Provincia, sin cuya gestión no se habría podido avanzar en lo administrativo y en lo técnico, adecuar lo edilicio al cambio de los planes de estudio. Lo importante es que se está terminando con la escuela y que Lo importante es que se cumpla la voluntad de Belgrano, que se honre su memoria”, afirmó.