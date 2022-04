Escuela de la Patria: una deuda de 209 años con Manuel Belgrano

¿Qué diría si se levantara de tumba y se enterara de que en 209 años ni los tucumanos ni los distintos gobiernos nacionales fueron capaces de concretar su deseo, que sí se cristalizó en Jujuy, Santiago del Estero y Tarija? En 1813, la Asamblea del Año XIII premió a Manuel Belgrano por sus victorias en las batallas de Tucumán y Salta con $40.000 y le obsequió un sable con guarnición de oro. “Ni la virtud ni los talentos tienen precio, ni pueden compensarse con dineros sin degradarlos… he creído de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de la patria, destinar los expresados cuarenta mil pesos para la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras…”, respondió el creador de la Bandera. La única escuela que quedó inconclusa -resta terminar la segunda etapa- fue la de nuestra ciudad.

El reciente anuncio del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, de que se construirá una nueva Escuela de la Patria en el mismo predio donde esta se halla actualmente y conviven dos establecimientos: la primaria “Manuel Belgrano” y la secundaria Comercio N° 3, provocó la indignación del ex diputado nacional Miguel Nacul, quien viene luchando desde la década de 1990 por la concreción del anhelo belgraniano.

Nacul destacó el esfuerzo incansable de Martha Dichiara desde 1973 para recuperar el legado del prócer. Ella consiguió el predio: la manzana comprendida entre las calles Lavalle, Jujuy, Bolívar y La Rioja. Luego, durante la gestión de Nacul como diputado nacional, con avances y retrocesos, consiguieron en 1998, que se licitara la primera etapa del establecimiento, por un valor cercano a los dos millones de dólares.

“Esa obra se concluyó en el tiempo previsto y en sus aulas cursan en los distintos turnos y cursos, desde el año 2000, más de 3.000 alumnos. Desde entonces, nunca dejamos de exigir que se concluyera la obra, reclamando como Comisión Histórica, los fondos para construir la segunda etapa, que incluye además de aulas, laboratorios, sanitarios, y áreas recreativas, el monumento al Ejército del Norte. Este trabajo se hizo ante los sucesivos gobiernos nacionales, pero también ante los provinciales, para que sumaran su gestión”, explicó.

Nacul dijo que a partir de la asunción de Juan Manzur como jefe de Gabinete, consiguieron a través de Jorge Neme, quien ocupa la vicejefatura, que el ministro Jaime Perczik aceptara saldar esta “deuda vergonzante con el pueblo de Tucumán, y con el patriota que todo lo dio, para morir entre la miseria y la indiferencia. Es cierto que, por entonces, la provincia ya había presentado la documentación técnica, ante el Ministerio de Educación de la Nación”.

El ex legislador sostuvo que a partir de 2015, fue “frustrante intentar tratar con el señor Lichtmajer. Ese año, y luego de unos diez, al menos, y documentados, pedidos de audiencia, logré por intermedio de un amigo en común, que recibiera los antecedentes, reclamando la conclusión de la obra, sin que con los años se produjera ningún avance”. En junio de 2020 intensificaron las gestiones por la segunda etapa. “Así, interesamos a varios diputados nacionales, los cuales, encabezados por Mario Leito, firmaron y presentaron un proyecto al respecto. Más aún, en apoyo de la iniciativa, se hizo una teleconferencia entre el ministro de entonces, Nicolás Trotta, y Manzur, Lichtmajer, Leito, Cisneros y otros, de la que también participé”, dijo Nacul.

El ex diputado consideró “irritante e inverosímil” que Lichtmajer y Perczyk afirmen que construirán una nueva Escuela de la Patria, porque en 30 años, no se ha podido realizar la obra. “¿Habrá dos Escuelas de la Patria, para satisfacer el narcisismo de los funcionarios? La deuda data de 1813 y no desde 30 años atrás, pero se cubrió en parte, con la primera etapa, en 1999. Es decir, hace algo más de 22 años. Si no fuera así, ¿qué es lo construido en el predio indicado, donde cursan más de 3.000 alumnos? ¿Qué lleva a algunos funcionarios a negar el trabajo de años, y a menospreciar la memoria y el sentimiento de la comunidad, respecto de un tema tan sensible como este? Peor aún, a pretender apropiarse de un reclamo colectivo, por un derecho largamente gestionado y en parte conseguido”, aseveró Nacul.