Un sueño la desvive: llenar Tucumán de huertas y jardines

Muchos de los servicios que Botanique ofrece están orientados a un público femenino. La ingeniera apunta al respecto que en su momento ella sintió la necesidad de ser más independiente y que pretende que otras mujeres se permitan serlo. “A mí me costó muchísimo la carrera universitaria que elegí porque es un ambiente muy machista. No sabía manejar cuando me recibí. Y en todos lados te pedían el carné vigente y un vehículo. Fue un suplicio ponerme al día con eso. Después pensé que muchas mujeres quieren comer un asado y no saben hacerlo: necesitan esa herramienta. Lo de la cabalgata fue un capricho que tuve. La edición anterior la hicimos en familia y esta vez pensé en algo exclusivo para mujeres. Tuvo una repercusión impresionante. Veo que es un nicho que hay que trabajar”, observa.