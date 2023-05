Boca pegó en el momento justo

Lo cierto es que Boca mostró su mejor cara en el segundo tiempo, porque en el primero no la pasó bien. La intensa lluvia dejó la cancha muy pesada, al punto de que la pelota prácticamente no rebotaba y cualquier pase al ras de más de dos metros se frenaba a la mitad de su recorrido. Un escenario complejo que conspiró contra la intenciones de juego de ambos, pero al que Argentinos se adaptó mejor. Cuando tuvo la pelota, le dio mejor destino; cuando no la tuvo, la recuperó con una incesante presión en la salida, a sabiendas de que el fondo de Boca no ofrece demasiadas garantías. Y así fue arrinconando al “xeneize” en su campo y cascoteando el arco de Sergio Romero. Boca dependió casi exclusivamente de la velocidad de Sebastián Villa y de Advíncula en los contragolpes, para lo que el suelo, así como estaba, era muy fértil.