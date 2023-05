"Es más importante ocuparse de resolver los problemas que discutir candidaturas", afirmó Massa

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda se producen después de que Cristina Kirchner ratificó ayer que no será candidata en los comicios de este año. A través de una carta, la ex mandataria recordó que "ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal".