Misil de Cristina al Presidente: lo igualó a Macri por su apego al FMI

Tras leer y releer el párrafo donde no lo nombra pero lo alude sin dudas, es probable que Alberto Fernández esté caminando ahora mismo por las paredes. A medida que pasan las horas, debe estar calibrando el doloroso golpe que le endilgó su ex mentora. Según Cristina, él y Macri son de la misma calaña, tanto que ninguno de los dos (se supone que por el mismo motivo) conserva hoy “aptitud electoral”. No es algo “casual”, pontificó Cristina y lo hizo responsable al Presidente de ser quien ha vuelto a pactar con el FMI para que tome “el timón de la economía argentina”, imponga su programa económico y se dispare “otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina”.