El Presidente le respondió a Cristina Kirchner por la relación del Gobierno con el FMI

Durante un acto, el jefe de Estado afirmó que "siempre hay que recordar que cuando uno está en default con el Fondo, lo que inmediatamente se genera es la restricción de crédito de todos los organismos. Hay que saber que el Banco Mundial no nos presta más plata, que el BID no nos presta más plata, que la CAF no nos presta más plata y que por ejemplo un swap como el chino se hubiera caído, hay que entender todo esto".