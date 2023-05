El emotivo reencuentro de Michael Bublé con Luisana Lopilato y sus hijos después de un mes

En relación a su gira en la primera mitad de 2023, Buble dijo que será algo único: “Creo que este es el mejor espectáculo que he hecho en mi vida. Me encanta el estudio de grabación y filmar frente a una cámara, pero no es lo mismo que poner a miles de personas en una habitación, que han pasado por mucho y necesitan esa conexión”.