Germán Alfaro: “Manzur no podía ser candidato; forzó para perpetuarse”

El intendente contó que albergaba la esperanza del fallo aunque su espacio venía trabajando con el cronograma electoral que determinaba que los comicios se realizarían el domingo. “Yo le decía a la gente que trabajemos como si no hubiéramos hecho las presentaciones. Pero en mi intimidad tenía fe; sabíamos que esto se estaba desarrollando, y que en algún momento podía haber un fallo de esta naturaleza. Nosotros queremos que se respete la Constitución; y Manzur no podía ser candidato. Forzó para serlo, para perpetuarse en el poder, y no permitir la alternancia”, dijo.