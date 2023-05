Alfaro: "La Corte provincial, cooptada por el Gobierno, quedó en vergüenza con este fallo en contra"

Respecto de cuándo y de cómo debe continuar este proceso electoral, Alfaro también lanzó dardos contra el oficialismo provincial. “La cautelar es clara, dice que se suspenden las elecciones de gobernador y de vicegobernador; no habla de ninguna otra categoría, por tanto, se deberían realizar el próximo domingo. Si no se realizan seguimos con la misma especulación, de tratar de acomodar las situaciones según el momento de cada uno. Las elecciones se deberían haber hecho en agosto y Manzur no debería haber sido candidato”, manifestó el referente de Juntos por el Cambio. Y añadió: “la CSJN hizo justicia; nuestra Constitución es clara; habla de una fecha y dicen que gobernador solo puede tener una reelección; no hay que adjetivar el hecho”.