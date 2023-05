"No, no": Manzur dijo que no se le cruzó por la cabeza resignar su postulación a vicegobernador

Cuando LA GACETA le preguntó si había pensado en declinar de su postulación, fue contundente. "No, no. Hay una medida cautelar, eso es todo lo que pasó. Tarde o temprano los tucumanos irán a votar y en el cuarto oscuro están solos y son libres de elegir", afirmó. Mientras tanto, insistió, la gestión de gobierno debe continuar. "Osvaldo tenía una agenda importante en la Legislatura, vamos a seguir trabajando. No se puede interrumpir todo lo que tiene que ver con la gestión", reforzó.