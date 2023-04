Cómo es la lujosa casa de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo en Uruguay

Las extravagantes propiedades de Natalia Oreiro

La "muñeca brava" se quedó sin casa de veraneo en Uruguay mientras la nueva obra se termina. La casa anterior, ubicada en Carmelo, fue tasada en U$S 900.000, aunque no se confirmó el monto por el que fue vendida. "La Lechuza", la mansión con estilo de campo, tenía 12 ambientes y cerca de 350 metros cuadrados. Como plus, contaba con más de un centenar de años a cuesta: fue construida en 1.909.