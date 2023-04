"Soy la única dirigente política que fue condenada, proscripta e intentada asesinar"

"Me quisieron matar"

"¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¡Caraduras!", dijo, apuntando a los libertarios, que lidera Javier Milei. "Miren, no, no, no, Presidenta no. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta e intentada asesinar es una sola. ¡Una sola! y no quiero ser autoreferencial", sostuvo.