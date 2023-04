Mundial Sub-20: la polémica por el nombre del estadio "Malvinas Argentinas"

Por último, el funcionario lamentó lo que se generó con un tema sensible: “Entiendo que alguien lo ha hecho con mala intención. Sabiendo que es así lo han comunicado intencionalmente mal. No me preguntaron y salieron con eso, yo no comuniqué nada, no lo hablé con nadie. Salió con esa naturalidad entre tantas cosas que estábamos acordando para ser sede en las reuniones. Alguien lo tomó y lo ha comunicado de manera malintencionada. Espero que se aclare y no genere un conflicto con excombatientes".