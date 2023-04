Cómo es Marcela, la hermana perfil bajo y poco conocida de Guillermo Vilas

Pero la actitud de hermetismo no es solo de Guillermo, Marcela y Phiang Pathu. Es que hay indicios que dejan ver que es algo común para toda la familia. En 2021, TN intentó contactar con Florencia, sobrina de Vilas e hija de Marcela. La joven respondió amablemente, pero se negó a dar declaraciones. "Hola. Gracias por escribir. No sé por qué quisiera hacerme una consulta, pero no estoy interesada. Muchas gracias", dijo, según publicó el medio.