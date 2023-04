Ricardo Bussi: “Nunca como ahora se justificó tanto la desobediencia civil”

Durante la charla con Van Mameren reivindicó su militancia antiperonista, pero también criticó con dureza a la oposición de Juntos por el Cambio. En especial, para deslindar quién es, en realidad, funcional al oficialismo. “Yo voy por fuera porque no me dejan entrar, no porque yo quiera. Ellos están dividiendo a la oposición. Cuando finalizaba el Gobierno de (Julio) Miranda, cité a Esteban Jerez, que aparecía como el hombre fuerte de la oposición, y finalmente no se dio, porque ponían condiciones que no estaba dispuesto a aceptar. En 2015 hablé con (José) Cano, que me citó a Buenos Aires y una vez allí no me atendió el teléfono. En 2019 le propuse a Silvia Elías de Pérez, pero no aceptó, porque, según dijo, ‘Bussi no existe’. En 2021 llegamos a recorrer gran parte de la provincia con (Mariano) Campero y con (Roberto) Sánchez; y luego ellos traicionaron el acuerdo que teníamos -que yo iba dentro de Juntos por el Cambio o que ellos salían e iban conmigo-, sin nunca darme explicaciones. Hay que preguntarles a ellos. Ellos son los funcionales al oficialismo”, dijo.