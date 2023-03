Gran Hermano 2023: filmó un desopilante video para el casting y se hizo viral

En esta ocasión, un joven de 24 años compartió su video muy particular y recibió más de un millón de reproducciones. Este comienza así: "Me presento, mi nombre es Franco Propato, aunque todo el mundo me dice Propa... va, los cuatro amigos que tengo. Primero que nada les voy a decir que es muy difícil hablarle a una cámara tratando de decir cosas buenas mías cuando cosas buenas mías no hay".