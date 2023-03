Los costos políticos de una profunda deuda social

Los programas sociales disimulan una realidad más honda que lo que se muestra en las estadísticas oficiales. Al menos 19 millones de personas gozan, directa o indirectamente, de un beneficio del Estado. En la Argentina urbana hay 11,5 millones de pobres y, de ese total, 2,5 millones transitan por la indigencia, es decir, que no les alcanza la plata ni siquiera para comer. El asistencialismo es un círculo vicioso que al Estado le cuesta abandonar. No importa qué signo político esté en el poder. La reconversión de esos programas a empleos genuinos es otra deuda, pero compartida con el sector privado. Al oficialismo de turno le conviene sostener las ayudas, porque de otro modo las protestas sociales se exteriorizarían en las calles. A estas alturas, nadie puede afirmar que un potencial beneficiario se convierte en rehén del poder de turno. Cuando entra al cuarto oscuro, toma una decisión personalísima. Y eso está en los cálculos de la “inversión” que cualquier candidato pretenda hacer para financiar su campaña. “En un auto te pueden entrar cuatro personas, pero sólo tenés la certeza de que al menos una de ellas te votará cuando ingrese al cuarto oscuro. La gente no es tonta”, advierte un referente territorial de peso en el PJ. En la oposición achacan esta manera de hacer política, con medidas coyunturales. En la sombra de un semáforo de cualquier esquina se ocultan tres generaciones de personas que se acostumbraron a vivir del plan social, analiza Enrique Romero, titular de Tránsito municipal. Los empresarios se atajan y señalan que les cuesta conseguir empleados porque, en muchos casos, cuando ofrecen un puesto, el potencial candidato les pide que no los formalice porque, de otro modo, pierden los beneficios que le da el Estado. Pero también están aquellos que deben aceptar el empleo, sabiendo que ganarán hasta un 40% menos que un trabajador formalizado, porque no le queda otro. Hay de todo en la viña del Señor.