En Tucumán, la pobreza urbana sube al 43,5%

Hacia adelante, los expertos observan que la situación luce aún más complicada y que es poco probable que durante este año electoral el mercado laboral conserve la misma dinámica de generación de empleo que tuvo durante el anterior. “Además, la inflación no da señales de que vaya a ceder en los próximos meses. En ese sentido, si la actividad economía se contrae en 2023 y la inflación no cede, el mercado laboral ya no va a actuar como un factor que compensa parcialmente la inflación como lo hizo en 2022, sino que, por el contrario, va a magnificar el impacto negativo que la misma tiene en las condiciones de vida de los hogares”, detalla el economista del CEDLAS.