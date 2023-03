La "China" Suárez contó cómo fue la primera vez que durmió con Rusherking: “no me había pasado nunca”

La primera noche de la China y Rusher

Enseguida Suárez compartió con toda la audiencia un tierno relato sobre la primera vez que durmieron juntos. “Yo no soy tradicional y me acuerdo de que con él fue una cosa tremenda. La primera vez que dormí con él, me pasó una cosa que no me había pasado nunca”, dijo la actriz de Casi Ángeles, sorprendiendo al público.