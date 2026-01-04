Así podés evitar que personas desconocidas te agreguen a grupos de WhatsApp

Al seleccionar "Grupos", la aplicación presenta tres configuraciones posibles: permitir la incorporación a cualquier persona, limitarla exclusivamente a los contactos guardados, o utilizar la opción Mis contactos, excepto... Esta última opción otorga el máximo nivel de control. Mediante ella, es posible definir con precisión qué contactos pueden añadir al usuario a un grupo y cuáles no. Este requiere un trabajo detallado, pues implica revisar la lista completa, pero representa el método más efectivo para evitar incorporaciones no deseadas. A partir de la configuración, solo las personas autorizadas tendrán permiso para agregarte directamente.