Qué fruta agregarle al mate para combatir el cansancio y tener energía todo el día

Es la combinación ideal para aquellas personas que toman esta infusión para mantenerse despiertas en el trabajo.

El mate con frutas y hierbas es una buena manera de disfrutar esta infusión El mate con frutas y hierbas es una buena manera de disfrutar esta infusión Diario Popular
Hace 2 Hs

Son más las personas que optan por combinar el mate con otros ingredientes para darle más sabor, aroma y nutrientes. A lo largo de los años, se descubrieron los grandes beneficios de combinar esta infusión con frutas, hierbas y especias.

Si sos de las personas que toma mate como una excusa para mantenerse despierto durante la mañana en el trabajo, las siestas de estudio o para activar el cuerpo antes de entrenar, puedes combinar esta bebida con una fruta tropical muy conocida: coco.

Conocé la manera de tomar mate y producir colágeno al mismo tiempo

El coco es una excelente fuente de energía natural, mejora la digestión, fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud cardiovascular y promueve la pérdida de peso. Además, contiene grasas saludables, fibra y vitaminas esenciales como la vitamina C y la vitamina E.

Cuáles son los beneficios de tomar mate con coco

El coco por sí mismo es una excelente fuente de energía natural. Por su contenido de grasas saludables, proporciona una fuente de combustible duradera para el cuerpo, por lo que es ideal para consumir antes de practicar un deporte o dotar el cuerpo de energía para afrontar el día.

Por su parte, el mate con coco es una infusión que brinda energía sostenida a lo largo del día. La cafeína y las xantinas de la yerba mate mantienen el cuerpo despierto y alerta, mientras que los nutrientes del coco generan sensación de saciedad y mantienen el organismo hidratado.

Además, tanto el coco como la yerba mate tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. La concentración de polifenoles y nutrientes en esta infusión ayuda a las defensas naturales del organismo y previene enfermedades.

Por su parte, la yerba mate tiene efectos sobre el peso y el metabolismo de los lípidos. Al igual que el coco, protege el sistema cardiovascular gracias a sus minerales esenciales.

