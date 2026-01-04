Secciones
Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

La modelo francesa responde abiertamente a las constantes críticas sobre presuntas cirugías estéticas.

A los 10 años, Thylane Blondeau fue catalogada como la niña más linda del mundo A los 10 años, Thylane Blondeau fue catalogada como "la niña más linda del mundo" Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

A los 10 años fue señalada como “la niña más bella del mundo” y, dos décadas después, Thylane Blondeau vuelve a quedar en el foco de la escena. Con 26 años, su participación meses atrás en la Semana de la Moda de París desató una catarata de comentarios sobre su apariencia, ante los cuales la modelo optó por expresarse de manera directa.

Nueva variante K de la gripe H3N2: por qué causa récord de casos y alarma en Europa

En el desfile realizado en el Palais d’Iéna, Thylane lució un conjunto de lana marrón, camiseta blanca y botas, y volvió a confirmar su lugar entre los nombres más destacados del universo fashion. Sin embargo, su regreso también reactivó versiones sobre presuntas cirugías estéticas. En redes sociales, miles de usuarios debatieron y sostuvieron esas hipótesis, mientras que la modelo respondió con firmeza a las especulaciones.

Thylane Blondeau Thylane Blondeau Instagram

Thylane Blondeau respondió a las críticas por su rostro: “Nunca me he tocado nada”

A través de sus redes sociales, la modelo francesa difundió capturas de mensajes en los que distintos usuarios ponían en duda los “cambios en su rostro”. Lejos de ignorar las críticas, Thylane decidió enfrentarlas y aseguró que “está cansada de esos comentarios”, negando de manera categórica cualquier intervención.

“Sé que en esta generación la gente suele hacerse cosas muy temprano, pero yo nunca me he tocado nada”, afirmó en la publicación. Además, señaló que las comparaciones con imágenes de cuando era niña la acompañan desde hace años, una situación que le genera malestar y cansancio.

Thylane Blondeau Thylane Blondeau Hola

“Que use maquillaje o delineador de labios no significa que me haya hecho algo en los labios o en la cara. En algún momento hay que dejar de hacer eso”, concluyó, visiblemente molesta.

De “la niña más bella del mundo” a empresaria de la moda: la trayectoria de Thylane Blondeau

La carrera de Blondeau en la moda se inició a los tres años, tras ser descubierta por un agente de Jean Paul Gaultier en los Campos Elíseos. Su participación en la portada de Vogue Enfants la proyectó a la fama internacional y la hizo acreedora del apodo de “la niña más bella del mundo”, un título que marcó el inicio de una trayectoria rodeada de admiración y controversia.

Desde entonces, Blondeau trabajó para reconocidas casas de moda. Además, emprendió proyectos empresariales en el sector de la moda y la belleza y mantiene una presencia activa en el círculo social de celebridades y modelos de renombre. Su versatilidad le permitió consolidarse como empresaria y referente en la industria.

A pesar de la imagen pública asociada a su nombre desde la infancia, Blondeau señaló en varias entrevistas su deseo de dejar atrás la etiqueta que marcó sus primeros años. En diálogo con The Telegraph en 2018, recordó: “Incluso hoy, la gente me dice: ‘eres la chica más guapa’, y yo respondo: ‘no, no lo soy, solo soy un ser humano, una adolescente’”.

