Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

De “la niña más bella del mundo” a empresaria de la moda: la trayectoria de Thylane Blondeau

La carrera de Blondeau en la moda se inició a los tres años, tras ser descubierta por un agente de Jean Paul Gaultier en los Campos Elíseos. Su participación en la portada de Vogue Enfants la proyectó a la fama internacional y la hizo acreedora del apodo de “la niña más bella del mundo”, un título que marcó el inicio de una trayectoria rodeada de admiración y controversia.