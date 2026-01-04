Vacaciones de verano 2026 en el Noroeste: los festivales más importantes de enero

En Jujuy, las festividades de Carnaval comienzan el 1 de enero con la Chaya de Mojones en Maimará. La provincia también ofrece otros encuentros tradicionales durante el mes. Entre el 8 y el 15 de enero se realiza el 60 Festival de Doma y Folklore. Además, las celebraciones carnavaleras incluyen el Jueves de Padrinos, el 22 de enero, y el Jueves de Ahijados, el 29 de enero. Estas festividades y otras se extienden hasta el mes de marzo.