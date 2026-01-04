Secciones
Vacaciones de verano 2026 en el Noroeste: los festivales más importantes de enero

Los festivales de verano se transforman en el motor del turismo, invitando a recorrer paisajes únicos al ritmo del folklore y la celebración popular.

Por LA GACETA Hace 1 Hs

Llega enero de 2026, y con él, la oportunidad ideal para aprovechar las vacaciones y planificar un descanso que combine relax y riqueza cultural. El Noroeste Argentino (NOA) se consolida como un destino ineludible, ofreciendo un calendario repleto de festivales y actividades que prometen experiencias memorables. 

Los viajeros buscan alternativas para desconectar de la rutina y sumergirse en las tradiciones locales, y esta región presenta propuestas vibrantes que responden a ese deseo de esparcimiento. Los festivales de verano se transforman en el motor del turismo, invitando a recorrer paisajes únicos al ritmo del folklore y la celebración popular.

Cuáles son los festejos más importantes 

Festivales destacados en Salta

El calendario de enero en Salta incluye importantes eventos culturales. El Festival de Folklore de San Carlos se celebra los días 16 y 17 de enero, en el marco de la 45.ª Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, la cual se desarrolla del 13 al 18 de enero en la localidad de San Carlos. En este festival se presentarán artistas como Los Tekis, Sergio Galleguillo, Ke Personajes, Lázaro Caballero, Christian Herrera, Q'Lokura y Canto Del Alma, entre otros.

Salta también marca el inicio de sus festejos de Carnaval. La tradicional Chaya de Mojones se realiza el 1 de enero, dando el puntapié inicial a las celebraciones que se extienden durante la temporada estival.

Eventos en Tucumán

La provincia de Tucumán presenta dos importantes convocatorias en enero. La XXVI edición del Seven de Rugby se lleva a cabo el sábado 31 de enero de 2026 en Tafí del Valle, un evento deportivo de gran convocatoria.

Otra actividad confirmada es la Fiesta Nacional de la Verdura, que se celebra durante enero en el Club Defensores del Mollar, en la localidad de El Mollar. Adicionalmente, se convoca a artistas para la cuarta edición del Festival Tucumán Danza que se realizará en 2026. La programación definitiva de este último evento dependerá de las postulaciones que se reciban, cuyo cierre se establece el 7 de diciembre de 2025.

Comienzo de Carnaval en Jujuy

En Jujuy, las festividades de Carnaval comienzan el 1 de enero con la Chaya de Mojones en Maimará. La provincia también ofrece otros encuentros tradicionales durante el mes. Entre el 8 y el 15 de enero se realiza el 60 Festival de Doma y Folklore. Además, las celebraciones carnavaleras incluyen el Jueves de Padrinos, el 22 de enero, y el Jueves de Ahijados, el 29 de enero. Estas festividades y otras se extienden hasta el mes de marzo.

