Cuál es la zapatilla eléctrica que evitar incendios y qué artefactos nunca conectar

Cómo evitar incendios por exceso de conexión en una zapatilla

Al momento de elegir una zapatilla eléctrica, es recomendable optar por una de buena calidad, lo que implica una inversión mayor, pero también una mayor seguridad en el hogar. Los especialistas indican que las más seguras son las que tienen protección térmica. Estas incluyen una llave de corte que salta en caso de que el artefacto de conexión se sobrecaliente, evitando así que siga pasando electricidad.