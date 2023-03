Las extrañas circunstancias en las que encontraron a Brian Fernández, el jugador que estaba desaparecido hace días

Qué dijo el entrenador de Colón sobre Brian Fernández

El ex Defensa y Justicia, en el último tiempo, había sido arrestado por arrojar piedras a un colectivo y de recibir un tratamiento por su adicción a las drogas. Sin embargo, la historia no fue como la soñó el futbolista de 28 años. Tras faltar a algunas prácticas, el director técnico Néstor Gorosito expresó públicamente que no lo tendría en cuenta para afrontar la Liga Profesional: “Faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo”, explicó el ex entrenador de Gimnasia el viernes 17 de marzo, después de que el ex jugador de Racing no participara de ninguna de las dos últimas prácticas.