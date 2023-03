Zaira Nara tuvo un gesto heorico con un joven que intentó tirarse desde un puente

“Con mi amiga decidimos acercarnos. Para tirar un poco la charla para otro lado, ella le decía ‘esta es una situación que no da para que te mates. Vas a terminar lastimándote y va a ser peor porque encima ni siquiera vas a lograr tu cometido’. Entonces él levanta la mirada y me dice ¿Vos sos Zaira Nara? Y yo le digo, sí, le digo ‘yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa, ¿Cómo viniste hasta acá? Y me dice ‘me tomé un colectivo’. Le digo, ‘te tomaste un colectivo para venir hasta acá'. Y le digo ¿cómo puede ser no se puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Y te vas a lastimar. No, no te vas a morir. O sea, después resolvemos lo de por qué querés morirte. Pero te digo que no es por acá”.