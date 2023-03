Estafas en Netflix: ¿cómo es el nuevo procedimiento para vaciar tu cuenta del banco?

"Caí como una chorlita. El domingo, con 40 grados de calor, estaba sin Netflix. Y me agarró una desesperación, así que googleé el teléfono de la empresa y me saltó un WhatsApp. Empecé a mandar mensajes ahí como una loca, pero no me daban bolilla. Y, como a las dos horas, me llaman de un número que tenía el logo de la plataforma", comenzó su relato.