La emotiva carta de Cande Tinelli para su mamá: "Te vine a pedir perdón"

Tras regresar de sus vacaciones en Uruguay, Candelaria Tinelli compartió con sus seguidores imágenes de su infancia y adolescencia. En ese contexto, la influencer encontró una emotiva carta que le escribió a su mamá Soledad Aquino pidiéndole perdón por haberla "tratado mal".

"Ma: anoche vine a pedirte perdón, pero ya estabas dormida. No te quería tratar mal, y no quiero que pienses que no te quiero ver feliz... Todo lo contrario, perdón si no te lo puedo demostrar, pero sábelo que no es así", comienza el texto escrito a mano.

Y agrega: "te prometo tratar de cambiar, cueste lo que me cueste. Te amo mucho y perdón de nuevo. Espero que me entiendas. Lelé".

Tinelli recordó además su fiesta de 15 años. "Mi fiesta de 15 no fue una fiesta de 15, fue una fiesta de floggers. Yo invité a medio país de floggers, que no sabía ni quiénes eran. O sea los metí a mi casa, entraban y yo le decía: ‘Hola, ¿quién sos?’, y me respondían ‘chocolate blanco’, ‘chicle negro’, no sé; bailamos música muy freak, fue cualquier cosa, qué horror".

"Lo peor es que a esa edad teníamos una re autoestima, nos creíamos mil, y de más está decir que tenía un Fotolog, que subía muchas fotos con la mano tapando la cara", cerró.