Increíble revelación: un cirujano plástico contó cuál es el ejercicio que hace envejecer más rápido

“¿Alguna vez has visto a un corredor de larga distancia que no tuviera una cara demacrada y vieja?”, preguntó el hombre de 82 años en el video viral. "Eso es lo que sucede." Y manifestó que “La mitad de mis pacientes me aman y me odian por eso”. Luego, confesó que correr es la actividad física que más envejece.