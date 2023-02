El FMI flexibilizará el acuerdo con Argentina por la sequía y la guerra en Ucrania

"El consenso con el FMI es que es mejor adecuar la programación del trabajo del año desde el inicio para dar previsibilidad y no tener que hacer waivers (dispensas) durante el año", señaló una fuente del Palacio Hacienda. Según dijo, el objetivo es "ser realistas y previsibles para que el programa sea de verdad un ordenador y no un papel en el aire que no se cumple".