“El Poder Judicial está al servicio del poder político”, sostiene el alfarismo

A mediados de diciembre, el líder del PJS, Germán Alfaro, había planteado un recurso extraordinario federal ante el máximo tribunal provincial en contra de la sentencia del 29 de noviembre pasado, a través de la cual la CSJT ya resolvió que la Constitución provincial no inhabilita a Manzur a postularse en la fórmula del PJ, en segundo lugar, detrás de Osvaldo Jaldo. No obstante el intendente, que tramita a su vez en paralelo una causa por este tema ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se topó con un renovado rechazo en los tribunales provinciales. Sucede que el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, firmó un dictamen -no vinculante- en el que señala que, a su criterio, el recurso extraordinario federal impulsado por el intendente resulta “inadmisible”. “No puede recurrir quien no es parte (del proceso), y por lo tanto no está habilitado a interponer el recurso; razón que concluye con su improcedencia”, explicó el titular del Ministerio Público Fiscal en su análisis.