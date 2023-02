Se aprobaría mañana el inicio del juicio a la Corte

La incertidumbre sobre si se correrá traslado a las demandas está puesta en que los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) podrían no dar quórum en la Cámara, por estar en contra del pedido de juicio político. “Es necesario tener la tercera parte de los presentes. Nosotros (del FdT) no lo logramos, pero no estaríamos solamente nosotros”, advirtió Leito. Se refiere a que, durante la última reunión, el oficialismo ratificó sus denuncias contra los miembros de la Corte, en tanto que la Coalición Cívica sostuvo el pedido de enjuiciamiento contra Lorenzetti -impulsado por Elisa Carrió- por lo que también estarían presentes.