Caso Báez Sosa: la emotiva carta de un amigo de Fernando horas antes del veredicto

Y agregó: "No te haces una idea de lo que podes generar simplemente con involucrarte. Nunca dejes que te gane el miedo. Animate a INVOLUCRARTE, y animate a HACER, porque la vida se trata de eso, de HACER. Empezá la carrera que tanto queres estudiar, postulate para ese trabajo que tanto buscas, decile lo que sentís a esa persona que tanto te gusta, embarcate en ese proyecto que tanto miedo tenes de empezar. Pero no te quedes con las ganas, porque la vida es demasiado corta como para arrepentirte por algo que querías hacer pero que no hiciste".