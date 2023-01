Zlatan Ibrahimovic se la agarró contra los jugadores de la Selección argentina: “no van a ganar nada más”

En medio de los conductores del programa al que había sido invitado, Ibrahimovic amplió su respuesta y dio a entender que no le gustaron los manejos de los futbolistas albicelestes: “Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Lo digo como profesional del alto nivel: para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”.