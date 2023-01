Antes que se diera a conocer que Nicolás Maduro había decidido no participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente Alberto Fernández y su par de Brasil, Lula da Silva, se habían referido a las críticas de la oposición por la posible presencia del líder chavista en el encuentro. “Nosotros no tenemos ningún poder de veto, ni queremos tenerlo”, sentenció Fernández, titular de la Celac y anfitrión de la cumbre que comenzará hoy. Además, agregó que “la inquietud por la presencia de los presidentes de Cuba (Miguel Díaz-Canel -foto-, quien finalmente sí formará parte de la cumbre) y de Venezuela está más en algunos medios que en los miembros de la Celac”. Lula por su parte indicó que “de la misma forma que estoy en contra de la ocupación rusa en Ucrania, estoy en contra de muchas intervenciones en el proceso de Venezuela”. “El problema venezolano se solucionará con diálogo, no con bloqueos ni con amenazas de ocupación, ni con ofensas personales”, indicó. Sobre la situación de Cuba, Lula afirmó que espera que se termine el bloqueo que lleva más de 60 años y sostuvo que el foro internacional que se llevará a cabo hoy, es el único que cuenta con la participación de este país. “Brasil no tiene enemistad con ningún país y si podemos construir acuerdos dentro de cada país, ayudaremos”, añadió.