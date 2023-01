Vacacionar en Brasil aumentó un 20% y casi no hay disponibilidad de paquetes

Otros centros turísticos como Río de Janeiro y Búzios tienen alta demanda para las fechas de Carnaval. Según el registro de Travel Services, estos tres destinos concentraron las reservas hasta noviembre. Pero entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, la demanda se amplió a más sitios del país: cuatro de cada 10 viajes al exterior tuvieron como destino Brasil, con cuatro ciudades en el top-5 de operaciones hoteleras internacionales: Río de Janeiro, Pipa, Praia Do Forte y Búzios. Para febrero, también figuran entre los 10 destinos más vendidos Imbassai, Porto Seguro, Arraial do Cabo, Jericoacoara, Costa do Sauipe y Porto Galhinas.