Caso Báez Sosa: quién es Ayrton Viollaz y por qué no tenía celular la noche del crimen de Fernando

Cómo es Ayrton Viollaz según su familia

Tobías Viollaz, hermano del acusado, aseguró que su hermano “no es violento” y destacó que no tenía antecedentes. “Yo sé que mi hermano no es un asesino. Me han mandado muchos videos en los que se observa que patean a Fernando en el piso. A Ayrton en ningún momento se lo ve haciendo eso. Él no es ni siquiera de agarrarse a piñas”, apuntó.