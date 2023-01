Seven: Los Pumas, coronados de gloria

Incluso para los que no consumen el deporte en forma habitual, es harto conocido que Nueva Zelanda es sinónimo de buen rugby, y su tierra un suelo sagrado donde ganar siempre cuesta el doble. Por eso fue tan importante la victoria que lograron Los Pumas sobre los All Blacks en Christchurch el año pasado, durante el Rugby Championship: porque si bien fue la segunda del historial (la primera fue en 2020), fue la primera en suelo neozelandés. Y por eso también cobra un plus de valor la consagración de los Pumas 7’s en el Seven de Hamilton: porque si bien cada conquista del oro en una disciplina que nunca tuvo a Argentina entre las potencias es para destacar, que la victoria haya sido en el Seven de Hamilton y justamente sobre los All Blacks Sevens, le dio un toque especial.

O mejor dicho, le dio otro toque especial, porque ya la crónica misma de la final no pudo ser más apasionante: el seleccionado argentino dirigido por Santiago Gómez Cora perdía 0-12 al final del primer tiempo y parecía estar condenado al segundo puesto, pero lo remontó con un segundo tiempo que rozó la perfección.

Durante la fase clasificatoria, los Pumas 7’s habían derrotado 20-5 a España, 29-14 a Canadá y perdido ajustadamente con Sudáfrica, 17-14. Luego, en cuartos de final de oro derrotaron 19-10 al difícil Fiji y se clasificaron a la final tras derrotar 24-14 a EEUU, segundo en la tabla de la temporada 2022/23 y ganadores del bronce en la etapa anterior, la de Cape Town.

El mano a mano definitivo contra los All Blacks Sevens -que se jugó en la madrugada argentina y obligó a muchos a poner el despertador- empezó bastante torcido para el equipo dirigido por Gómez Cora. Con tries de Akuila Rokolisoa y Roderick Solo, los locales tomaron una ventaja de 12-0 en la primera etapa. Sin embargo, los conceptos estratégicos de la charla en el vestuario durante el entretiempo le permitieron a los Pumas 7’s reponerse, primero con un try de Santiago Álvarez y luego con otro de Marcos Moneta. El “Rayo” dibujó una carrera a puro amague y estampó la igualdad transitoria, que luego la conversión de Tobías Wade transformó en triunfo por 14-12.

Hubo tiempo para un poco más de suspenso sobre el final, cuando sobre la chicharra el neozelandés Brady Rush pareció apoyar el balón con el codo en el ingoal albiceleste, pero el árbitro del TMO dictaminó que no había try y certificó la victoria de la Argentina, que tiene al tucumano Leonardo Gravano en el staff técncico.

Fue la cuarta medalla dorada de los Pumas 7’s en el Circuito Mundial y la número 34 en total, contando también platas y bronces.

“Obviamente es espectacular ganar, y hacerlo acá en nueva Zelanda vale doble. Lo más lindo e importante es el tercer año en el que este equipo se mantiene competitivo”, destacó Gómez Cora, quien formó parte de las conquistas en Los Ángeles 2004 y San Diego 2009 como jugador, y de Vancouver 2021 y Hamilton 2023 como entrenador. “Como dijimos el año pasado, era confirmar la medalla y no quedarnos en un hito histórico. Este equipo sigue redoblando y sigue yendo por más”, cerró Gómez Cora.