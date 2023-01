Punto de vista: Spinetta, ese artista incomparable

Es un caso muy particular el de Spinetta. En medio de una búsqueda muy personal desarrolló un estilo muy personal, no comparable con el de ningún otro artista del rock argentino o de cualquier otra parte del mundo. No fue parte de ninguna movida, fue su propio género bajo sus propias condiciones. Y su trayectoria es tan sinuosa y exhuberante que escribir esta nota no puede ser otra cosa que un ejercicio virtuoso de la síntesis.

Spinetta tuvo muy temprano su primer hit cuando Muchacha Ojos de Papel, del primer disco de Almendra, el primero que hizo, empezó a sonar en una publicidad televisiva de telas Estexa lanzándola a la fama. A partir de ahí su carrera pareció siempre escaparle al hit y a la publicidad televisiva.

Era el cambio de década hacia los 70. El rock argentino estaba en formación y se debatía la forma que el rock argentino debía tener. El primer debate fue Rock de Verdad vs. Música Complaciente. Había que separar la verdadera expresión del rock argentino del oportunismo mercachifle. Porque todo se mezclaba en un humus indiscernible. Con la publicidad de Estexa Spinetta debió sentirse al limite entre el rock y lo complaciente y a partir de entonces dejó claro con su obra que de complaciente no tenía nada, empezando por su siguiente disco, el segundo de Almendra, una locura total que dinamitaba todo, incluyendo a Almendra que se separó tras la experiencia.

Luego forma Pescado Rabioso. Muchas personas afirman que Pescado Rabioso es la mejor banda del rock argentino. Era un grupo de rock progresivo, pesado, con David Lebon en bajo. Lebon venía de tocar batería en Color Humano y sería en el futuro el guitarrista de Serú Giran. Con ellos grabó dos discos icónicos y un tercero sacado bajo el nombre de la banda pero que es en los hechos un disco solista, el "Artaud", que el cánon señala como el mas importante disco del rock argentino.

Despues de eso forma Invisible. Como en un deja vu, muchas personas afirman que es ésta la mejor banda del rock argentino. En Invisible hay un control total del sonido. Todos los discos anteriores de Spinetta, incluído el canónico Artaud, tienen mucho de low-fi. Los discos de Invisible tienen una economía de sonido: nada que no deba sonar suena. Para esta altura Spinetta ha refinado muchísimo su lírica surrealista y musicalmente se ha vuelto hacia el jazz, camino que profundizará durante los siguientes años. Tras desarmar Invisible en 1977, hace dos discos como solista, el exquisito "A 18' Del Sol" y "Only Love Can Sustain", grabado en Los Angeles, cantado en ingles y realizado gracias a la gestión de Guillermo Vilas, evidentemente un intento de entrar en consideración del público de habla inglesa.

En el 79 reúne a Almendra con conciertos a lleno total, disco nuevo de estudio y doble en vivo, y forma su siguiente banda, Spinetta Jade donde profundizará primero el lado jazzero, para después realizar una cierta vuelta a un pop. Alternará además discos de Jade y discos solistas hasta diluir la diferencia entre lo uno y lo otro.

En este punto es donde comienza su colaboración con quien fue su par y su némesis, Charly García. En 1980 Jade y Serú Girán comparten en Obras tres recitales que se consideran un momento cumbre del rock argentino. En 1985 Spinetta y García anuncian que están trabajando en un proyecto común, generando gran expectativa, y pasa algo muy interesante. No pueden el uno con el otro y el proyecto queda trunco, o casi trunco porque sí producen una serie de temas que grabarán cada uno por su lado y serán todos clásicos

insignes. Sí pudo concretar un proyecto con Fito Páez.

A partir de 1986 hace una seguidilla de discos solistas que son lo que mas me gusta de su

obra. Sobre todo mi favorito entre todos los discos spinetteanos, "Privé". En esta etapa

muestra maestría en el dominio de otro instrumento: la programación de baterías electrónicas.

En los 90 forma otra banda, Spinetta y Los Socios del Desierto y hace con el grupo dos discos que no se parecen en nada, uno es de un rock crudo de guitarras, el otro, el bellísimo "Los Ojos", de densos teclados y climas.

La década siguiente continuó produciendo y explorando música hasta el final. Sin nunca volver la vista atrás salvo para el gran concierto Spinetta y las Bandas Eternas en 2009 donde afrontó el complicado reto de revisitar su obra entera. Y bueno, el 8 de febrero de 2012, al llegar el alba, el carozo cantó partiendo al durazno. Continuará.