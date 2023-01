Salta - video: dio a luz en plena calle luego de que se negaran a atenderla en el hospital

La pareja no tuvo otra opción que irse pero cuando cruzó la calle, ella rompió bolsa y tuvo a su bebé en la vereda del frente del hospital. “Cuando estábamos por cruzar la calle, ella no aguantó, se quedó quieta, rompió la bolsa, no podía seguir caminando, le temblaban las piernas”, contó su esposo.