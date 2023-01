Gran Hermano 2022: la espontánea de Daniela contra "Maxi" y tres nominados en placa

“Mis tres primeros votos son para Maxi porque siento que se le cayó la careta”, expresó la participante. Acto seguido argumentó: “Realmente pensé que lo iba a salvar a Thiago. De hecho me encaró una tarde haciéndome un montón de preguntas innecesarias y me dijo que él no quería que se fuera Thiago ni hacer una mala jugada. Yo le advertí que Thiago nunca había estado en placa y que a él lo había salvado, pero no le importó”.