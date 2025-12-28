Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
Inés Páez de la Torre
Por Inés Páez de la Torre Hace 5 Hs

La referencia a los “hombres que tienen sexo con hombres” es frecuente en la literatura médica y en la investigación social. A menudo mencionado con las siglas HSH, o más coloquialmente como “bud sex” (“sexo entre colegas”). Ambos términos aluden al sexo entre hombres que no se consideran necesariamente gays.

De hecho varios evitan por completo estas categorías o, incluso, se autoperciben heterosexuales. Este tipo de interacciones solía asociarse a los straights que, circunstancialmente, se encontraban en contextos donde no había mujeres disponibles: ambientes rurales, cárceles o barcos de alta mar. Pero lo cierto es que se trata de una conducta que ocurre en muchos otros ámbitos y situaciones.

Un estudio de 2010 en que se entrevistó a hombres que se identificaban como heterosexuales y que habían participado en actividad sexual con otro hombre el año anterior, vio que éstos no consideraban dicha actividad como discrepante con su identidad, principalmente por cuatro razones: había sido poco frecuente; era percibida como algo recreativo o como un deporte (a modo de actividad física o para aliviar el estrés); lo habían hecho por una necesidad económica (eran consumidores de sustancias); y por último, ocurrió “por accidente” (no era su “culpa” o estuvo más allá de su control: en estado de embriaguez, por ejemplo).

Otro dato que probablemente colaboraba a la vivencia no-gay de la conducta sexual era que, en estos encuentros, los sujetos evitaron besarse, abrazarse, hablar con el otro varón (incluso mirarlo) y se fueron inmediatamente después de tener sexo.

Sexo por admiración

En “Antes que nada”, el libro autobiográfico de Martín Caparrós, tremendamente honesto y bien escrito, revela un encuentro sexual de juventud con Juan José Saer en París.

En su relato cuenta que “el gran Saer me propuso acompañarlo hasta su casa para mostrarme unos manuscritos de su próxima novela que, dijo, quizá me interesaran”. Pero el autor de “Nadie nada nunca” tenía otras intenciones: “Cuando llegamos a su departamento -su mujer no estaba-, Saer sacó unos cuadernos escritos, me mostró uno o dos, nos sentamos en un colchón que había en el living a mirarlos, y tardó muy poco en empezar a acariciarme”.

Y va una curiosa reflexión de Caparrós: “era, en ese momento, mi escritor preferido y, además, me parecía tilingo y reaccionario resistirme. En esos días de experimentos y aperturas hacer esas cosas era mucho más moderno que no hacerlas, y ser moderno era mucho más atractivo que no serlo”.

Al parecer el encuentro no fue muy memorable -literal- ya que Caparrós no recuerda haber sido “penetrado” (“pero tampoco estoy seguro de que no”). Sí refiere una certeza: “sé que no me dio placer; sí acaso la sorpresa, el interés, las ganas de saber cómo era eso: yo nunca había tenido sexo -alguna forma de sexo- con un hombre, y esa carencia me pesaba, me decía que no probarlo era una mariconada. Y además era él”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo se informan hoy los estudiantes universitarios, según un estudio de la UBA
1

Cómo se informan hoy los estudiantes universitarios, según un estudio de la UBA

¿Nudillos hinchados?: un síntoma que podría ser una señal de colesterol alto
2

¿Nudillos hinchados?: un síntoma que podría ser una señal de colesterol alto

Creó una página para calificar a profesores y ya la usan cientos de alumnos universitarios
3

Creó una página para calificar a profesores y ya la usan cientos de alumnos universitarios

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas
4

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve
5

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp
6

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp

Más Noticias
Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

Pocos lo conocen: el error más común al cortar una palta y cómo evitarlo

Pocos lo conocen: el error más común al cortar una palta y cómo evitarlo

¿Los notaste? Los cambios más sorprendentes de WhatsApp que trae la actualización de diciembre

¿Los notaste? Los cambios más sorprendentes de WhatsApp que trae la actualización de diciembre

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp

Adiós a las conservadoras en la playa: el innovador invento que las reemplazará en el verano de 2026

Adiós a las conservadoras en la playa: el innovador invento que las reemplazará en el verano de 2026

Comentarios