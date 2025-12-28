Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Un estudio de 2010 en que se entrevistó a hombres que se identificaban como heterosexuales y que habían participado en actividad sexual con otro hombre el año anterior, vio que éstos no consideraban dicha actividad como discrepante con su identidad, principalmente por cuatro razones: había sido poco frecuente; era percibida como algo recreativo o como un deporte (a modo de actividad física o para aliviar el estrés); lo habían hecho por una necesidad económica (eran consumidores de sustancias); y por último, ocurrió “por accidente” (no era su “culpa” o estuvo más allá de su control: en estado de embriaguez, por ejemplo).