Video: la insólita explicación de Agustín sobre su salida de Gran Hermano 2022

Luego, el analista político que se autodefinió como un estratega fanático de Gran Hermano, confeso que jugó tres semanas a cambiar su comportamiento. "Me costó muchísimo porque no es algo propio de mí ser como me han visto. Me he puesto un poco más pedante, me puse un poco más baboso por no decir paje...”, siguió explicando Agustín, asegurando que todo había sido adrede para que lo sacaran de la casa.