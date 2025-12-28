Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

No obstante, su retiro no fue silencioso. La actriz enfrentó condenas por difamación debido a sus declaraciones sobre la migración y la caza. En su libro Mon BBcédaire, publicado en octubre, describió a Francia como un país "sombrío, triste, sumiso y enfermo", y reivindicó abiertamente su cercanía a la líder derechista Marine Le Pen, asegurando que la derecha es el "único remedio urgentísimo para la agonía" de su nación.