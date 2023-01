Desde Tucumán se estudia por qué fallan las comunicaciones

La carrera de Molina comenzó en la Facet, en donde estudió Licenciatura en Informática y Programación. “En un momento, me acerqué a un grupo de trabajo del doctor Miguel Cabrera, que trabajaba en lo que es la ionósfera en distintas aplicaciones (en particular, en radares) y ahí comencé a hacer mi doctorado. Vengo de la informática centrada lo que son algoritmos para detección automática de ecos de radares, todo lo que es censado remoto, es decir, tecnología radar y tecnología de telecomunicaciones. Ahí me dediqué a trabajar con un radar específico que se usa para monitorear la parte más alta de la atmósfera que se llama ionosfera -bastante lejos de lo que es la meteorología diaria- porque es la zona que nos permite realizar las telecomunicaciones cotidianas”, explicó a LA GACETA.